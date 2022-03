Les longs silences de l'attente

Un roman choral saisissant sur les différentes réalités de la maternité. Cinq femmes, cinq destins. Jade est étudiante à la célèbre université Columbia, à New York. Lors d'une soirée sur le campus, elle est violée et tombe enceinte. A partir de ce jour, elle a un choix à faire et un combat à mener. Mia vit à Paris. Devenir mère est son souhait le plus cher, mais son corps ne veut pas suivre son coeur. Elle choisit alors le parcours semé d'embûches de la fécondation in vitro. Emily habite à York, dans le Maine. Elle profite sereinement des dernières semaines de sa grossesse ; Lilly sera bientôt dans ses bras. Mais peu de temps avant son terme, elle perd son enfant et doit affronter le deuil, la non-reconnaissance et la reconstruction. Roxe est une brillante avocate de Seattle. Elle est forte, indépendante et libre comme l'air. Ses parents rêvent pour elle d'une vie rangée avec mari et enfants. Roxe, elle, n'aime que son travail et batifoler... Quand elle apprend sa grossesse, son choix est déjà arrêté : elle n'en veut pas. A New York, après cinq ans de tentatives, le verdict tombe : Charlize ne pourra jamais avoir d'enfant biologique. Recourir à une mère porteuse ? A l'adoption ? En est-elle seulement capable ? Pourra-t-elle aimer l'enfant d'une autre comme si c'était le sien ? Dans ce roman choral bouleversant, cinq femmes aux destins entrecroisés se battent pour un droit : celui d'avoir ou non un enfant, celui de disposer de leur corps.