Des Erreurs et de la Vérité ou Les Hommes rappelés au Principe universel de la Science

A travers cet ouvrage, Louis-Claude de Saint-Martin, sous le pseudonyme du Philosophe Inconnu, entend répondre au rationalisme de son siècle, qui ne voit dans la spiritualité qu'une forme de superstition préjudiciable. Par une plume continue et argumentée, l'auteur balaie toutes les sciences de son temps, sans oublier la vie morale ou religieuse. Il invite ainsi le lecteur à réfléchir sur la véritable nature de l'Homme et de la Création, pour lui faire ressentir la Vérité divine qui sommeille en lui et qui ne demande qu'à être réveillée. Pour la première fois, mais de manière voilée, Louis-Claude de Saint-Martin partage avec le public un enseignement ésotérique judéo-chrétien auquel il fut initié, celui de la Réintégration universelle, dont l'origine se perd dans les traditions du christianisme primitif. Un livre à (re)lire avec le coeur pour saisir tous les trésors de sagesse qu'il renferme...