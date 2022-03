SharePoint 2019 - Coffret de deux livres : Apprendre à utiliser SharePoint et mettre en place un int

Un coffret de 2 livres pour vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour utiliser, gérer et organiser un site SharePoint et vous guider dans la mise en place d'un intranet. Le livre de la collection Référence Bureautique : SharePoint 2019 - L'environnement de travail collaboratif Cet ouvrage est destiné aux collaborateurs disposant dans leur entreprise d'un site intranet conçu avec SharePoint 2019. Il a comme objectif de vous aider à comprendre le fonctionnement de cette plateforme qui facilite la collaboration entre les différents membres d'une équipe. Le livre de la collection Solutions Business : Construire un intranet avec SharePoint 2019 Les outils de collaboration au sein des entreprises sont au coeur de toutes les préoccupations. Disposer d'un outil transverse qui puisse agréger et centraliser les informations, fluidifier la collaboration entre les services, être attrayant et accessible partout et tout le temps est un réel enjeu pour les organisations de toutes tailles. Les bénéfices directs et indirects vont de la conservation des talents jusqu'à l'augmentation de la productivité. Réussir ce projet est en enjeu stratégique et à très forte visibilité. Ce livre s'adresse à tous les managers, décideurs, chefs de projets, architectes qui vont être impliqués dans des projets de cette envergure, qu'ils/elles fassent partie de l'organisation du client final ou de celle d'un prestataire qui sera amené à intervenir à l'une ou l'autre des différentes phases du projet.