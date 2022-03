InDesign 2021 - Les fondamentaux de la mise en page

Ce livre, sur Adobe InDesign, présente les fonctionnalités de base de PAO d'InDesign. Il a été rédigé avec la version 16. 1 d'InDesign. Après la présentation de l'interface commune aux logiciels de la suite Adobe, vous découvrirez comment créer une page avec tous les éléments nécessaires à la composition. Ensuite vous y ajouterez des blocs de texte ou d'images et apprendrez à les manipuler. Vous verrez comment mettre en forme le texte, avec notamment les feuilles de styles qui permettent une mise en forme structurée et vous apprendrez à insérer des tableaux bien formatés. Vous découvrirez ensuite comment mettre en valeur les pages avec la gestion des images et des éléments graphiques (dessin, effets...) qui la composent.