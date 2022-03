Le jazz est l'une des musiques majeures du xxe siècle. Il est étudié dans des écoles de musique ou des conservatoires et joué dans de très nombreux festivals dédiés, partout dans le monde. Un livre pour découvrir l'histoire de ce courant musical de sa naissance, dans les communautés afro-américaines du sud des Etats-Unis en 1895, à aujourd'hui. Un "Doc musique" pour rencontrer et découvrir les plus grands représentants du jazz, de Louis Armstrong à Miles Davis, en passant par Duke Ellington, Django Reinhardt, Charlie Parker, Chet Baker ou John Coltrane. Et connaître aussi leurs meilleurs morceaux avec une playlist fournie, écoutable sur les plateformes de téléchargement !