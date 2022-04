GUIDE DE POCHE - PÊCHE EN EAU DOUCE

La pêche en eau douce, c'est dans la poche ! Compact, facile à consulter et abondamment illustré. Que vous soyez un pêcheur expérimenté, débutant ou occasionnel qui désire connaître un peu plus de succès, vous trouverez dans ce guide des explications et des renseignements qui vous aideront à prendre plus de poissons, des prises plus grosses, et plus souvent.