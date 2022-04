Le Porte-confiance

Un album jeunesse lumineux pour apprendre aux plus jeunes à se faire confiance. Aujourd'hui, une nouvelle élève arrive dans la classe de Luna : Amélia semble timide et n'ose pas vraiment parler. Cela n'empêche pas Luna de vouloir apprendre à mieux la connaître ! A la récré, Luna voit bien qu'Amélia ne se sent pas très bien et, pour la réconforter, elle lui offre une superbe pierre porte-bonheur. C'est sans compter sur Oscar, le chenapan, qui a tout entendu et qui s'empare de la pierre, ni vu ni connu ! En rentrant de l'école, Luna fait tout ce qu'elle peut pour redonner le sourire à Amélia, qui est triste d'avoir perdu le gri-gri de son amie. C'est alors qu'elles trouvent une fleur arc-en-ciel : c'est décidé, ce sera son nouveau porte-bonheur ! La fleur semble donner des super-pouvoirs à Amélia, qui resplendit et se sent tout à fait à l'aise. Le lendemain, quand la maîtresse demande à ce qu'un élève vienne réciter un poème au tableau, la petite fille n'hésite pas une seconde : elle se lève d'un bond et marche vers le tableau. Mais voilà, dans son enthousiasme, la fleur est tombée...