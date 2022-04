Les aventures originales de Red Sonja - Volume 4

L'âge hyborien, un monde sauvage régi par le glaive. Une terre de héros tels que Conan le Cimmérien, Kull le Conquérant et... Red Sonja, la diablesse à l'épée, la guerrière d'Hyrkanie. Cette héroïne rousse à la fine lame, capable de tenir tête aux guerriers les plus téméraires revient... Ou plutôt débute car c'est ici que l'aventure commence. Ce quatrième opus contient les épisodes publiés par Marvel dans The Savage Sword of Conan et Kull and the Barbarians (parus aux USA entre 1975 et 1995). En bonus, une galerie d'illustrations de Frank Thorne, Howard Chaykin et bien d'autres artistes de talent clôture cet album hommage.