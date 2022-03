Jeanne dans la télé - Saison 1

Depuis qu'elle est toute jeune, Jeanne, 14 ans, prête sa voix à des personnages de films en faisant du doublage. Assez timide de nature, elle adore son métier qui lui permet de jouer tout en restant dans l'ombre. Témoin de son talent, un collègue lui propose un jour d'auditionner pour le rôle principal d'une série télé pour adolescents. Après bien des hésitations, elle tente sa chance et décroche le rôle. Naviguant à l'aveuglette entre son nouveau métier de comédienne, une popularité grandissante à l'école et une rivalité douloureuse avec une collègue de plateau, en plus de la pression de ses parents et la gestion de l'image qu'elle projette, Jeanne découvre que la vie d'actrice n'est pas aussi rose qu'elle en a l'air !