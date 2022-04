Profs casse-couilles

Les perles de prof ! On connaît les perles d'enfants, les perles du Bac. mais quid des perles des profs ? ! Avec cet ouvrage, Kevin Lion fait tomber un mythe : les profs savent se lâcher ! Maths, français, histoire-géographie, philosophie, sciences-économiques ou éducation physique et sportive. toutes les matières sont bonnes pour déraper et le sens de la formule de certains méritent sans aucun doute les palmes académiques !