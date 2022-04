Ce que nous donne la nature

Un livre pour (re)-créer du lien avec la nature qui nous entoure. T'es-tu déjà demandé d'où provenaient le dessert que tu manges, les couverts, ton assiette ou la chaise sur laquelle tu es assis(e) ? C'est la nature qui nous donne tout ça, mais nous ne pensons que trop rarement au fait que ces objets ont été longs et difficiles à fabriquer. Combien de temps un arbre doit-il pousser avant de devenir une chaise ? Comment le lait de vache a-t-il été transformé en crème glacée ? Ce livre va te montrer quels matériaux sont utilisés pour fabriquer les objets et les aliments que nous utilisons tous les jours. Soulève les rabats pour découvrir ce que nous devons à la nature qui nous entoure et qu'il faut protéger.