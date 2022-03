Le guide terre vivante - composts & paillages. Recyclez vos biodéchets pour nourrir la terre

Rien ne se jette, tout se transforme ! LE guide des "bonnes pratiques" pour valoriser efficacement tous les biodéchets de la maison et du jardin. Un guide des "bonnes pratiques" pour valoriser efficacement tous les biodéchets de la maison et du jardin (déchets de cuisine, produits de la tonte, de la taille, litières de toilettes sèches...). Rien ne se jette, tout se transforme... La nouvelle édition d'un ouvrage considéré comme la bible du compostage et du paillage ! Le guide de réemploi de tous les déchets domestiques (de la maison et du jardin). Tous les déchets de la cuisine, les vieux papiers, mais aussi les tontes d'herbes, le bois et les feuilles mortes, le broyat des tailles jusqu'aux déchets des toilettes sèches, seron soit compostés soit utilisés en paillis. La nouvelle édition de cet ouvrage initialement paru en 2013 (15000 exemplaires vendus), considéré comme la bible des composteurs, comprendra un nouveau chapitre sur le bokashi (qui n'est pas du compostage à proprement parler, mais une fermentation lactique). Y seront aussi développés quelques autres modes de recyclage des déchets verts. De petites adaptations et des corrections seront apportées au fil du texte, ainsi que de nouvelles photos, plus actuelles. L'organisation du livre sera repensée (on commencera par le paillage). Les chiffres seront actualisés, ainsi que le contexte juridique qui va changer puisque obligation de valoriser tous les déchets organiques à partir de 2023.