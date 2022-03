Petit guide de médecine chinoise. Présentation moderne d'un savoir ancestral

La médecine chinoise, forte de sa longue histoire, demeure l'une des thérapies les plus puissantes de notre temps. Ce guide, à la fois concis et complet, présente les principes essentiels de cette médecine naturelle adaptée à toutes les civilisations. Le Dr Misha Ruth Cohen, praticienne et formatrice mondialement reconnue, y aborde les pratiques les plus répandues de la médecine chinoise : l'acupuncture ; le Qi Gong ; le massage corporel ; les plantes médicinales ; l'alimentation ; le massage corporel ; l'équilibre énergétique.