Un petit jardin d'abondance écologique. Aménager un espace plein de vie

A l'heure où la biodiversité décline de manière alarmante, ce livre entend permettre à tous les jardiniers d'agir concrètement pour la préserver. Il défend l'idée que l'on peut créer et gérer un espace paysager - même petit - en favorisant la diversité écologique, en respectant le vivant et en limitant les entretiens futurs. S'appuyant sur l'exemple de son jardin de 400 m2, François Liorzou propose une démarche philosophique, scientifique et technique d'élaboration de ce que l'on pourrait considérer comme un havre de biodiversité. Il donne des clés pour comprendre le fonctionnement de la faune et de la flore, puis aborde les grands principes de conception d'un jardin pour structurer un espace. Diverses techniques de construction, de plantation et d'entretien raisonnées, peu coûteuses et peu énergivores, sont expliquées, avec moult dessins et photos : création d'éléments construits (circulations, terrasse, treillage...), végétalisation (vivaces, haies, gazon, potager...), gestion des tâches à effectuer selon un calendrier... Loin de présenter des recettes "toutes faites" à appliquer, l'auteur incite le lecteur à faire ses propres choix en tenant compte des contraintes de son espace. Un jardin d'abondance écologique doit être un lieu d'expériences, de créativité et de plaisir. A nous de sauvegarder et d'améliorer la diversité paysagère et écologique existante, afin de laisser aux générations futures un monde plein de vie !