Les Aventures de kirby dans les Etoiles T11

Dream Land détient un trésor légendaire, le Bâton Etoile. Mais le roi Dadidou cherche à s'en emparer ! Le peuple de Dream Land va devoir s'en remettre au plus glouton de tous les héros, Kirby ! Cette créature rose et ronde possède un appétit sans limite et peut utiliser les capacités de ses ennemis en les gobant ! Voilà un pouvoir des plus utiles pour faire face au roi Dadidou !