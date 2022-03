Une femme sous la menace

A l'âge de seize ans, Elizabeth Fitch est témoin d'un règlement de comptes entre membres de la mafia russe qui conduit au meurtre de plusieurs de ses amis. Douze ans plus tard, sous le nom d'Abigail Lowery, elle s'installe dans une bourgade de l'Arkansas. Prenant soin de ne se lier avec personne, elle mène une vie des plus solitaires. En secret, elle s'adonne au piratage du réseau Volkov, le puissant clan qui a échappé à la justice des années plus tôt. Mais quand le beau Brooks, chef de la police locale, décide de découvrir ce que dissimule Abigail, l'existence de la jeune femme est soudainement menacée...