Au bout des doigts

Dans le brouhaha de la gare du Nord, le prélude et fugue n° 2 en do mineur de Bach s'élève. Mathieu, vingt ans, assis au piano en libre-service, joue. La musique est son secret, dont il ne parle pas dans sa banlieue. Là-bas, il traîne avec ses copains à monter des "business" louches, veille sur son frère et aide sa mère qui travaille jour et nuit. Un soir, un des coups de Mathieu tourne mal et il finit au poste sans personne à qui demander de l'aide. Sauf peut-être cet inconnu, Pierre, qui, après l'avoir entendu jouer à la gare, lui a donné sa carte de visite. Pierre pose une seule condition : il devra faire ses heures d'intérêt général au Conservatoire national supérieur de musique, dont il est le directeur. A contrecoeur, Mathieu accepte. Pierre, quant à lui, a une toute autre idée en tête : il voit en Mathieu un génie de la musique - et peut-être sa seule opportunité de relancer sa carrière. Le pari de Pierre sera-t-il récompensé ? Mathieu acceptera-t-il d'aller vers son destin ? Avons-nous tous le droit à une seconde chance ? Un roman touchant et envoûtant d'après le film de Ludovic Bernard avec Kristin Scott Thomas, Lambert Wilson et Jules Benchetrit.