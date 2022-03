Ce qu'elles ne savaient pas

"Elles se tiennent à bras-le-corps pour continuer leur montée dans la nuit noire, brutalisées par le vent, le déluge et les caillasses sur leurs pieds nus. Du village, quelques lumières à peine rassurantes - aucune aide en perspective". A dix-huit ans, le bac en poche et des projets plein la tête, Mathilde et Lou partent à Madagascar pour des vacances de rêve, dans un paysage de carte postale. Mais le voyage qui s'offre à elles n'aura rien de l'idylle insulaire qu'elles imaginent. Du monde bruissant des contes de l'enfance aux clameurs froides des ténèbres adultes, les deux amies vivront une expérience terrible - de celles qui laissent des traces pour toujours. Cet ouvrage a été précédemment publié sous le titre La Gueule du loup aux éditions Sarbacane en 2014.