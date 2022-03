Incontrôlable

Ben Casper n'aurait jamais imaginé trouver le corps de Diana Hotchkiss, sa meilleure amie, correspondante de la CIA à la Maison Blanche, au pied de son immeuble. Elle se serait jetée par la fenêtre de son appartement. Suicide. Affaire classée. Pourtant, Diana, dont Ben était secrètement amoureux, n'avait a priori aucun motif d'en finir avec la vie. Journaliste d'investigation, Ben pressent qu'on a cherché à la faire taire. Bientôt, il va mettre au jour un complot qui pourrait impliquer les plus hautes instances du pouvoir. Mais, à trop approcher la vérité, c'est sa propre vie que Ben met en danger. Certains secrets ne doivent pas être ébruités. Un récit alerte et sans temps morts. Presse Océan. Secrets, mensonges et complots à la Maison Blanche. L'Actu littéraire. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Reilly.