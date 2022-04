La vallée du verger

A Hysoppe on est Papetiers de père en fils depuis plusieurs générations. Maître Morellieras, malgré les aléas de la Révolution avait réussi à conserver son moulin à papier et à en faire un des plus performent de toute la Creuse. Il s'était entouré des meilleurs ouvriers et allait se débrouiller pour pouvoir utiliser les dernières innovations technologiques de l'époque. On était en l'an IV du calendrier républicain et tout allait pour le mieux. Mais quand Dame Nature fait entendre sa loi, les hommes n'ont plus qu'à s'incliner humblement. La douce et belle vallée du Verger allait leur préparer de grands chamboulements qui changeraient irrémédiablement la vie de la fière cité de Bourganeuf. Les hommes allaient avoir à se battre contre des éléments déchainés qui ne leur laisseraient guère de répit. Réussiraient-ils à vaincre afin de reconstruire une nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne ? Là était toute la question. En plus d'un changement de régime, on allait assister au début de la lente transformation des modes de travail vers une nouvelle ère, dite industrielle. Mais les Hommes y seraient-ils gagnants ?