Empruntant les chemins de la création artistique, cet ouvrage ambitionne d'en éclairer le sens et la portée. Il s'interroge à la fois sur ses motivations profondes, son processus interne, et ses fonctions dans la société. 800x600Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 10. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; } Ce livre enquête sur la nature de l'art et de la création artistique, en mettant en oeuvre une méthode originale : chaque chapitre interroge la notion d'art à partir d'une autre notion à laquelle elle est étroitement liée : la création, la marchandise, le beau, la forme, le langage, l'intuition intellectuelle, la politique, la philosophie, le style. Cette démarche aboutit à une clarification progressive de l'idée d'art et permet de se " rapprocher" , selon le mot de Paul Klee, de "la source de la force créatrice" . Croisant et diversifiant les champs de réflexion sur l'art pour l'enrichir de nouvelles perspectives d'analyse, l'ouvrage fait non seulement dialoguer les oeuvres entre elles, mais aussi les différentes philosophies de la création artistique. Il intéressera aussi bien les étudiants confrontés au cours de leur formation à la nécessaire réflexion critique de la notion même d'art, que les créateurs et les professionnels aguerris à cette réflexion.