Pline Tome 11 : Une jeunesse romaine

Après avoir avoir dépeint la mort de Néron, Mari Yamazaki et Tori Miki nous emmènent loin du chaos de cette fin de règne et nous proposent un saut dans le temps et l'espace. Direction le pied des Alpes, au bord du lac de Côme, où est né et a grandi Pline. C'est là, au contact quotidien d'une nature effervescente, que le futur naturaliste s'éveille à l'observation scientifique du monde qui l'entoure. Puis vient l'arrachement à ce havre de paix : Pline part pour Rome où il se plonge dans l'étude, avant de débuter sa carrière militaire en Germanie.