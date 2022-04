Le grand gibier. Les espèces, la chasse, la gestion

L'ouvrage regroupe l'ensemble des connaissances actuelles sur le grand gibier. Cette nouvelle édition 2019 est actualisée, augmentée. Les espèces de grand gibier (chevreuil, cerf, cerf sika, cerf de Corse, daim, sanglier, chamois, isard, mouflon) sont présentées de façon très didactique (nombreux schémas très clairs : diagrammes de cycles biologiques annuels et régimes alimentaires, dessins légendés des parties du corps, des empreintes et des bois, photos de denture pour déterminer l'âge, carte d'identité...). En plus de la biologie, sont présentées l'éthologie, l'écologie et la dynamique des populations de chaque espèce ainsi que des cartes de leur répartition en France et, bien sûr, des conseils de gestion relatifs à leurs populations.