Chemins d'écriture. Une démarche pour comprendre et écrire des récits

Cet ouvrage est à destination d'enseignants et de formateurs. Il présente une démarche fondée sur un outil original faisant système autour de la production textuelle. Les principaux éléments d'un récit appartenant au patrimoine littéraire sont symbolisés sur une unique page. Différents symboles représentent les personnages, les lieux, leurs changements d'états éventuels ce qui permet un travail particulier autour de la mise en évidence de la trame narrative d'un récit, des liaisons logiques et chronologiques. L'ensemble des symboles forme ainsi un système qui facilite l'entrée de jeunes élèves dans un récit et aide à l'apprentissage de l'écriture d'un récit en soutenant particulièrement la mémoire (rappel de l'histoire) et les processus rédactionnels en jeu (conception, planification, mise en texte, révision...).