A la recherche de l'arbre-mère. Découvrir la sagesse de la forêt

L'arbre-mère est l'arbre le plus puissant et le plus vieux de la forêt, il est au centre d'un vaste réseau sous-terrain mêlant racines et champignons. Nourris et protégés par ce vaste réseau, de jeunes arbres vont se développer. Ils communiquent à l'aide de molécules similaires à des neurotransmetteurs et cet échange est le langage des arbres. Suzanne Simard a été une pionnière dans la compréhension de cette communication invisible et à offrir au monde une nouvelle vision de la nature. Une nature interconnectée, intelligente, sensible. La chercheuse nous raconte son cheminement jusqu'à cette incroyable découverte et comment le contact avec la nature lui a permis de surmonter les épreuves de la vie. "Chercher à résoudre les mystères de ce qui contribue à faire avancer les forêts, et comment elles sont liées à la terre, au feu et à l'eau, a fait de moi une scientifique. J'ai observé la forêt et j'ai écouté. J'ai suivi ma curiosité là où elle m'a menée, je me suis intéressée aux histoires de ma famille et des gens, et j'ai appris des érudits. Etape par étape, énigme par énigme, j'ai investi tout ce que j'avais pour devenir détective, et découvrir ce qui est nécessaire à la réparation du monde naturel. Il ne s'agit pas d'unlivre pour nousapprendrecomment sauver les arbres. Il s'agit d'unlivre pour nous apprendrecomment les arbres pourraient nous sauver". Suzanne Simard