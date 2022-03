Borges fortissimo

C'est l'effervescence à Buenos Aires : deux manuscrits inédits de Borges viennent d'être découverts à la Bibliothèque nationale. Comble de la surprise, ce sont des romans, alors qu'il n'en a jamais publié de son vivant, et l'un d'eux met à l'honneur une figure féminine insolite chez le plus grand écrivain argentin. En est-il vraiment l'auteur ? Cástor Manam, ex-président, prétend dans une interview télévisée que le grand maître lui aurait confié ces manuscrits avant sa mort, ce dont la célèbre journaliste Beatriz García García se permet de douter. Au même moment, Pía, une jeune fille d'origine indigène, rejoint ses amis Andrés et Esteban dans leur bouquinerie échauffée par la nouvelle du jour. Tout ce petit monde enquête, chacun à sa façon, et bientôt, ce labyrinthe étrange révèle son secret. Dans une langue virevoltante, Mélanie Sadler nous offre un roman aussi pétillant qu'érudit, porté par un Borges inattendu et une polémique littéraire qui enflamme le pays des généraux, des écrivains aveugles et de Maradona.