Atlas de l'empire napoléonien 1799-1815. Vers une nouvelle civilisation européenne

Les quelque 100 cartes et infographies aident à comprendre une période charnière de l'histoire de France et de l'Europe, depuis la construction de l'Empire jusqu'à son effondrement. - Une analyse fine et contrastée du projet politique de Napoléon, officiellement inspiré des Lumières mais bâti sur la conquête et le contrôle autoritaire des populations. - Les dynamiques démographiques, sociales, économiques et culturelles : un état des lieux des grands bouleversements de l'époque. - Un héritage pérenne : création du Code civil, développement des voies de communication, réformes de l'administration, modernisation des villes, essor de Paris en capitale impériale... Plus de deux siècles après la chute de l'Empire, cet atlas dresse le juste portrait d'une époque, au plus près des populations.