Les 50 règles d'or du rangement efficace

Vos armoires débordent, vos factures s'entassent et la pile de linge à plier grandit à vue d'oeil dans un coin du salon, vous laissant dépassé, voire déprimé par la situation ? Pas de panique ! Grâce à ce mini-guide, découvrez les 50 règles d'or indispensables et de nombreuses astuces simples pour trier, désencombrer, ranger et optimiser votre maison du sol au plafond ! Faites enfi n de votre maison le petit nid douillet et ordonné qui vous ressemble !