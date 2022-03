Les 50 règles d'or pour réussir son potager

Quoi de plus gratifiant et convivial que de faire son potager, de savourer ses propres légumes et petits fruits et de les partager avec ses amis. Ce petit guide est là pour vous accompagner dans l'apprentissage des bases de cet art réputé difficile : les modes de cultures au jardin et sur le balcon, le potager en carrés, le paillage, le compost... ainsi que la récolte et la conservation. Suivez le rythme des saisons !