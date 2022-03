Les 50 règles d'or du jardinier autosuffisant Valentine Prinet L'essentiel pour vivre de son jardin Ce petit livre vous dévoile en 50 règles d'or comment faire de votre jardin un espace où vous pourrez produire un maximum de fruits et de légumes bons et bio, mais aussi débuter des élevages pour répondre aux besoins de votre famille. Il contient toutes les bases pour renouer avec des gestes et des savoir-faire paysans et intégrer les pratiques d'aujourd'hui, pour vivre mieux, tout simplement. Produire et transformer les bons produits du jardin : c'est maintenant !