Les cueillettes sauvages de grand-papa

Champs, landes et forêts regorgent de plantes et baies comestibles à récolter au fil des saisons : plantain, ail des ours, gratte-culs, baies de sureau... Ce cahier illustré de photographies répertorie plus de 50 plantes avec pour chacune : - comment bien l'identifier, ses qualités gustatives ; - comment la récolter et la cuisiner ; - les conseils et tours de mains de grand-papa.