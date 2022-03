Charentes. Edition 2022-2023

Des kilomètres de côtes à l'ensoleillement record tournées vers deux joyaux, Ré et Oléron, la mer tient ici le devant de la scène. Mais la Charente rurale et secrète n'est pas en reste avec ses trésors architecturaux et ses bons produits du terroir. Dans Le Routard Charentes, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; · 5itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (quadriller Angoulême pour dénicher les fresques de célèbres dessinateurs de B. D. , déguster une douzaine d'huîtres chez les ostréiculteurs de Marennes...), des visites (succomber aux charmes de l'île de Ré ou encore passer de salons en bibliothèques dans le château de La Rochefoucault...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; · plus de 20 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir les Charentes hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.