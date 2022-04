Ma semaine 2022-2023. Savoir m'organiser, gagner du temps, garder ma motivation

52 semaines chacune sur une double page pour aider les élèves à s'organiser et à gérer leur stress. Des conseils pour savoir évaluer la charge de travail, anticiper les révisions, mémoriser les connaissances en trois phases, gagner du temps, garder sa motivation et mieux vivre chaque semaine. Cet agenda est conçu pour que les élèves s'organisent par semaine et non, comme dans les agendas classiques, au jour le jour. Les cases correspondent à l'emploi du temps de l'élève, des espaces sont prévus pour qu'il puisse noter les temps de révision, de pauses... En début d'ouvrage, des pages de conseils sont destinés aux élèves : comment travailler, comment mémoriser, comment se mettre en situation d'apprentissage et de réussite, comment prendre confiance en soi. L'agenda propose également des pages de coloriage, des espaces libres pour que chaque élève puisse en faire un outil plaisant et indispensable au quotidien.