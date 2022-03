Je m'initie au compost

Pas facile de réussir son compost ! Pourtant, c'est un geste écologique et essentiel pour votre jardin ! Avec ses explications claires et pratiques, ce guide 100 % visuel est la clé pour les débutants, ceux qui hésitent à s'y mettre, ou ceux qui ne sont pas satisfaits de leurs premiers essais. Le processus naturel du compost : ses différentes phases de transformation, ses acteurs visibles (vers, cloportes, fourmis...) et invisibles (bactéries, champignons, acariens...). Le compostage en pratique : les outils indispensables, tous les conseils pour trouver le meilleur endroit, les différentes manières de composter, les compléments utiles, etc. Comment utiliser au mieux son compost (jardin, potager, verger). LE GUIDE ILLUSTRE EN PAS-A-PAS POUR REUSSIR FACILEMENT SON COMPOST AU JARDIN !