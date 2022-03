L'art-thérapie de A à Z. Synthèse pratique, technique et conceptuelle

Le premier manuel alphabétique d'art-thérapie est maintenant un classique incontournable dans le domaine. Cet ouvrage, à travers plus de 60 thèmes, aborde la fonction, la formation (et les formations), la pratique de l'art-thérapie ainsi que ses concepts, avec pour objectif de fournir une première synthèse, et de donner un large éventail d'informations (396 auteurs cités). Il s'agit avant tout d'un ouvrage pratique et de référence, on y trouve ainsi le reflet des apports étrangers, pour la plupart jusque-là inaccessibles en français. S'il existe déjà bon nombre d'ouvrages traitant de ce sujet, il s'agit pour la plupart d'études de cas, de comptes rendus d'expériences ou de pratiques particulières, bien peu d'ouvrages pluridisciplinaires. A travers les différents points de vue collectés et confrontés (l'approche anthropologique, systémique, analytique freudienne, jungienne, le psychodrame morénien, la psychologie humaniste...), les auteurs entendent dégager une spécificité de l'art-thérapie qui redonne à l'art une fonction sociale : celle du soin, qu'il a perdue depuis longtemps. Ce manuel est destiné aussi bien à des professionnels - artistes, paramédicaux, médecins, pédagogues, formateurs, éducateurs -, qui y trouveront une synthèse générale de la discipline, qu'à tous ceux qui s'intéressent au processus créatif lui-même à travers ses aspects pratiques.