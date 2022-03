Au coeur de la Wicca éclectique. Initiez-vous à une magie naturelle et libératrice

Redécouvrez la spiritualité originelle grâce à cet ouvrage didactique et initiatique consacré à l'art de la magie. Parcourez les traditions et les mythes de la Wicca éclectique en vous laissant aller à redécouvrir les cycles de la nature, des saisons et de la Lune qui composent la Roue de l'année. Fêtez avec les wiccans les sabbats, les esbats et toutes les fêtes magiques qui nous permettent de communier avec soi-même, avec la nature et avec l'invisible. Enchantez votre vie grâce à des invocations à la Grande Déesse et au Dieu Cornu, à des rituels célébrant les frimas, le lever de soleil, l'obscurité et l'éclosion des premières fleurs. Apprenez à tenir votre propre Livre des Ombres, rencontrez les instruments qui vous aideront à magnifier votre énergie magique, maîtrisez les outils de la pratique wiccane, ceux que la nature nous prodigue si généreusement : les herbes et les minéraux. Plongez-vous dans la lecture des mots évocateurs du " Wiccan Rede " et imprégnez-vous de sa philosophie. Grâce aux savoirs anciens, reconnectez-vous à votre être profond, à votre féminin sacré et à votre créativité afin de vous éveiller, en toute plénitude, à la vie.