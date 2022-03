Mythologies économiques. Volume 3, La "raison" économique et ses monstres

Six ans après le succès français et européen des deux premiers volumes des Mythologies économiques, Eloi Laurent reprend son travail de désintoxication économique, à un moment crucial pour le débat démocratique. Dans ce nouvel opus, quinze mythologies économiques sont démystifiées, parmi lesquelles : "La responsabilité individuelle est la clé de la prospérité collective" ; "Sans croissance, il n'y a pas d'Etat providence" ; "Les Français comme les Européens sont devenus réactionnaires" ; "L'Etat régalien est le coeur du projet républicain" ; "Le Covid prouve que la technologie soutenue par la finance va nous sauver des crises écologiques" ; "On peut réussir la transition écologique sans sobriété" . .