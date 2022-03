Hildegarde et l'épeautre. L'Aliment miracle pour les personnes sensibles au gluten

Et si le grand épeautre était bien l'aliment miracle que décrivait déjà Hildegarde de Bingen au XIIIe siècle ? Se basant sur des analyses de laboratoire, le Dr Lilian Ceballos confirme les propriétés étonnantes de cette céréale, qui pourrait bien être l'aliment miracle que cherchent les personnes sensibles au gluten ! Cet ouvrage aux révélations inédites vous ouvrira les portes d'un nouveau champ des possibles alimentaire, pour manger mieux et tout aussi savoureux ! Basé sur les conseils d'Hildegarde de Bingen et aujourd'hui confirmé par la science, cet ouvrage vous permettra d'introduire simplement le grand épeautre dans votre quotidien, et surtout de comprendre pourquoi vous avez intérêt à le faire !