De la chirurgie spécialisée exclusive à la thérapie manuelle globale

Pendant plus de trente ans de chirurgie, l'auteur n'a eu de cesse d'intégrer les informations qui transitaient par ses mains, ses yeux ou son intuition. Parfaitement intégré au monde médical, il a accepté de tenir compte de ses perceptions et sa pratique a naturellement et constamment évolué. Savoir se remettre en cause, lâcher prise, s'ouvrir à d'autres approches et fédérer les bonnes volontés thérapeutiques seront son chemin de vie. Dans ce récit, il partage son long parcours intérieur qui l'amène à explorer ce que son imagination ne pouvait même pas lui laisser entrevoir. Son écoute spécifique au service d'autrui et sa recherche personnelle constante, lui permettront d'ouvrir de nouvelles pages de vie et d'aller de découvertes en découvertes. Il vous invite à parcourir avec lui cet hymne à la vie dans ces moments privilégiés emprunts de candeur, d'enthousiasme, de simplicité, d'interrogations, de confiance et d'émerveillement.