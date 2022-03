La mer était rouge. Seconde Guerre mondiale

A la fin de l'été 1939, le Canada entre en guerre. Pour des milliers de jeunes hommes, l'enrôlement se présente comme une occasion d'apprendre un métier, d'acquérir une formation et de toucher un salaire décent. Parmi eux, il y a Jean Lévesque, qui cherche désespérément à donner un sens à sa vie en portant l'uniforme des Fusiliers Mont-Royal. Dès lors, il s'accroche à la guerre comme à une bouée. Lui et ses camarades ignorent encore qu'elle les mènera en Islande et en Angleterre, toujours loin du front, de l'ennemi et des combats. Résignés à vivre leur guerre en figurants, ils verront leur destin chamboulé, un matin d'août 1942, sur la plage de Dieppe.