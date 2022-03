Choisir la vie malgré tout

Alors qu'aucun signe avant-coureur ne laisse présager la tragédie, Alain Williamson subit un grave AVC. Plongé dans un coma pendant une semaine, et duquel il émerge très lentement et difficilement, Alain passe un mois à l'hôpital et 5 semaines dans un centre de réadaptation, en pleine période de pandémie. Malgré un diagnostic de départ très peu favorable, il déjoue tous les pronostics et se rétablit au fil des jours en relevant les défis un à la fois. Il se remet de la paralysie des membres du côté droit de son corps, il réapprend à marcher et à se servir de sa main droite. Si le livre raconte d'abord cet épisode dramatique de sa vie, il nous amène ensuite dans des réflexions sur la vie et la mort, sur l'épreuve, sur la résilience, sur les forces insoupçonnées qui résident en soi et sur le courage. Un vibrant témoignage qui inspirera tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie et qui, comme Alain Williamson, choisissent la vie... malgré tout !