TEAM Natation Tome 1 : Le camp d'été

Elsa, 12 ans, qui adore la natation. Cette jeune autochtone pratique ce sport depuis qu'elle est toute petite. Son plus grand rêve est d'ailleurs de nager dans un club de compétition. Pour cela, elle est prête à tout ! Le jour où l'entraîneuse du club de natation Les Tourbillons la remarque et l'invite à participer à son camp d'été, Elsa est partagée entre la joie et l'inquiétude. Sera-t-elle à la hauteur ? Parviendra-t-elle à surmonter sa timidité et à se tailler une place dans cet univers compétitif ? Devra-t-elle renoncer à sa vie tranquille auprès de sa mère, de sa grand-mère et de sa meilleure amie Eli pour pouvoir poursuivre son rêve ?