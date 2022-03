La Cuisine des fleurs. Mangez vos soucis

Depuis des siècles, nous ornons nos intérieurs, nos balcons et nos jardins d'une multitude de végétaux aux propriétés souvent méconnues. Plusieurs de nos plantes d'ornement classiques comptaient en Amérique, en Asie ou en Afrique subsaharienne parmi les légumes, les fruits ou les condiments favoris de divers peuples. Ce livre, qui mélange allègrement cuisine et botanique, fait le point sur ces traditions oubliées et sur les vertus cachées de nos plantes favorites. Il présente une soixantaine d'espèces courantes dans des fiches exhaustives réunissant origine, culture, description et recette. Du bégonia au chrysanthème, en passant par la capucine, le géranium et le yucca, ces fleurs aux propriétés gustatives rares nous prouvent que l'on peut allier plaisir des yeux et de l'estomac.