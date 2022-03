10 clés pour créer, préserver et transmettre les valeurs de son entreprise agricole

Les auteurs accompagnent les exploitants agricoles tout au long de leur parcours : de l'installation / reprise à la transmission / vente, en passant par les phases de développement : - Préparer et construire efficacement leur projet d'entreprise dans un environnement donné et en tirer le meilleur (de la vision globale du projet au choix de l'organisation juridique) - Eviter les écueils, gérer les risques, pérenniser son activité - Donner une juste valeur à leur entreprise - Préparer la transmission le plus en amont possible pour préserver et transmettre les valeurs de leur entreprise