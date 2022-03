Programme d’écriture positif et spécifique. Rééducation des troubles de l’écriture - dysgraphie

Un programme complet et clé en main pour la rééducation des enfants souffrant de troubles d'acquisition de l'écriture. Le PEP'S est un programme de rééducation destiné aux enfants d'âge primaire ayant une dysgraphie, associée ou non à un trouble développemental de la coordination (TDC). Fondé sur des principes issus de la littérature scientifique récente sur la rééducation de la dysgraphie et du TDC, le PEP'S est un programme fonctionnel qui vise l'amélioration de la qualité et de la vitesse d'écriture en séances de rééducation, en classe et à la maison. Le PEP'S, en plus du travail de réhabilitation sur la vitesse et la qualité d'écriture, permet de rétablir la motivation à écrire et le sentiment de compétence des enfants dysgraphiques. Le PEP'S est un programme "clef en main" . Vous trouverez dans ce manuel l'ensemble du matériel nécessaire à la mise en oeuvre du programme : - la description détaillée du contenu des séances (évaluation, réunions parents-enfants, 12 séances types, notices remises aux familles, missions à la maison et à l'école) ; - du matériel téléchargeable et directement utilisable en séances, à la maison ou à l'école ; Le profil des patients étant multiple (e. g. TDA/H associé, différents degrés de sévérité de la dysgraphie), tout comme leur personnalité et leur expérience de l'écriture, le PEP'S donne la possibilité d'adapter le programme selon les besoins particuliers de vos patients. Initialement conçu en groupe, le PEP'S peut être utilisé facilement en individuel. Les + - Un programme "clefs en main" reposant sur l'evidence based medecine pour la prise en charge de la dysgraphie (touche 5 à 20 % des enfants en âge scolaire). - Description détaillée du contenu des séances (évaluation, réunions parents-enfants, 12 séances types, notices remises aux familles, missions à la maison et à l'école). - Matériel téléchargeable et directement utilisable en séances, à la maison ou à l'école. - Vise également le rétablissement de la motivation à écrire et le sentiment de compétence des enfants.