En devenant très jeune une référence majeure de l'art animalier, Rosa Bonheur (1822-1899) fut l'une des rares artistes peintres du XIXe siècle à avoir connu richesse et célébrité. Ecologiste avant l'heure, cette femme indépendante et passionnée vivait entourée d'animaux de toute sorte. Elle était très engagée dans la protection de ceux qu'elle considérait comme ses "frères inférieurs", dotés d'une "âme". En restituant dans cet ouvrage les épisodes importants de son existence, Isy Ochoa dresse un portrait sensible de cette personnalité attachante.