GUIDE TOTAL SURVIE FORÊT

Chasser comme un Cro-Magnon, manger comme un prince !

SURVIVEZ : Soyez prê ; t à ; survivre en forê ; t ou lors d&rsquo ; une catastrophe naturelle. Trouvez des aliments dans la nature ou cultivez-les. Apprenez les secrets des plantes mé ; dicinales et les remè ; des traditionnels. Cet ouvrage dé ; mystifie tout, avec des conseils simples et des illustrations é ; tape par é ; tape, pour faire de vous un survivant autosuffisant, dans votre cour et dans la nature.

CHASSEZ ET PÊ ; CHEZ : Que vous utilisiez des armes modernes, des collets ou vos mains, ce livre vous apprend l&rsquo ; é ; tonnante varié ; té ; des techniques pour attraper et pré ; parer votre proie.

CUEILLEZ : Suivez des conseils é ; clairé ; s pour ré ; colter des plantes, des noix et des champignons et en faire des repas gastronomiques.