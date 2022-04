Le budo en partage

Quels sont les grands principes qui président à l'Aïkibudo et plus généralement aux arts martiaux japonais ? Comment reflètent-ils des lois naturelles et des valeurs universelles ? Comment sont-ils liés à l'expérience martiale et humaine du fondateur de l'Aïkibudo, Alain Floquet ? Fruit d'échanges sur plusieurs années, cet ouvrage tente d'y répondre en donnant la parole à Alain Floquet, dans un parcours humain mais aussi universel qui va du corps au coeur, du geste à son esprit. Ecrit à la demande de nombreux proches, enseignants, élèves, cet ouvrage intéressera le lecteur pratiquant d'arts martiaux mais aussi ceux s'intéressant au Japon. Ce livre est bilingue FRANCAIS et ANGLAIS.