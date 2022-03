LES CLÉS DU CHINOIS - 83 RADICAUX ILLUSTRÉS POUR PROGRESSER EN MANDARIN

Destiné aux débutants en mandarin, cet ouvrage vous aide à apprendre et reconnaître les caractères chinois à l'aide des radicaux. Ce livre se concentre sur 83 radicaux sémantiques. Pour chaque radical, découvrez en page de gauche son écriture, son sens, sa prononciation (s'il en a une) et une illustration pour vous aider à retenir le caractère. En page de droite, vous retrouverez une sélection de caractères dans lesquels il est présent. Grâce à ces clés, cette méthode mnémotechnique facilite la mémorisation et l'assimilation des sinogrammes.