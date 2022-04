Le livre des tests . Les 62 tests psychotechniques fondamentaux pour identifier et développer vos talents

Mieux vous connaître : la clé pour progresser ! A quel point suis-je intelligent ? Suis-je une personne sur qui on peut compter ? Puis-je manager des gens ? Est-ce que je suis un bon communicant ? Tant de questions que l'on se pose dans le monde du travail, auxquelles il est maintenant simple de répondre en vous testant vous mêmes ! Dans ce livre indispensable, vous trouverez : 62 tests pour vous remettre en question de façon ludique : de grands tests connus (QI, GMAT...) mis à la portée de tous pour être facilement utilisés au quotidien. Une réponse simple et immédiate à chaque test avec des schémas qui aident à mettre de l'ordre dans vos idées. Mikael Krogerus, finlandais, est journaliste pour de grandes références de la presse allemande et suisse. Roman Tschäppeler, suisse, est le fondateur et l'actuel PDG de l'agence de communication suisse Guzo, qui prodigue ses conseils pour soutenir l'innovation auprès de sociétés privées ou caritatives.